Путин поручил ужесточить санитарные нормы в школах
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах.
Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По его словам, необходимо ужесточить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения ЕГЭ и в местах организации детского отдыха.
Ранее в Минпросвещения дали рекомендации по проведению ЕГЭ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Минпросвещения рассказали о дистанции между школьниками во время ЕГЭ
— Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
— Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации летнего отдыха детей