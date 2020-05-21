Путин поручил ужесточить санитарные нормы в школах

Президент России Владимир Путин поручил разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в школах.

Об этом он заявил в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, необходимо ужесточить санитарные требования и организовать жесткий контроль за их соблюдением в пунктах проведения ЕГЭ и в местах организации детского отдыха.

Ранее в Минпросвещения дали рекомендации по проведению ЕГЭ.

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