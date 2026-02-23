Размер шрифта
Странам ЕС разослали «список Каллас» с требованиями к России

Каллас заявила, что передала странам ЕС список с требованиями к РФ по Украине
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что распространила среди стран — членов Евросоюза список с требованиями к России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Я передала странам ЕС документ со списком уступок, которых ЕС хочет добиться от России и которые он должен обсуждать», — заявила Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

По ее словам, на первом месте в этом списке требований стоит «вывод войск» с территорий, которые, по утверждению Каллас, Россия «оккупировала». Также содержится пункт о запрете военного присутствия РФ в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении. Кроме того, в документе утверждается, что мир на Украине не будет достигнут без участия европейских стран в переговорах и без учета интересов ЕС.

По итогам встречи в Брюсселе Каллас также заявила, что ЕС впервые не смог согласовать санкции против России. По ее словам, соглашения не удалось достичь по 20-му пакету ограничительных мер. При этом она отметила, что работа продолжится.

23 февраля ЕС продлил действие уже введенных санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее на Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой».
 
