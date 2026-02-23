Размер шрифта
Армия

Силы ПВО сбили десятки беспилотников за пять часов

Минобороны: силы ПВО сбили 45 БПЛА за пять часов
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, ликвидированных в период с 15:00 до 20:00 мск. При этом 12 дронов российские военные сбили над территорией Республики Крым, 11 — над Краснодарским краем. Восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря и еще семь — над Черным морем.

Кроме того, шесть БПЛА силы ПВО нейтрализовали над территорией Белгородской области и один — над Брянской.

23 февраля в Минобороны рассказали, что ВС России в течение суток сбили 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также военные перехватили семь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 21 снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины.
 
