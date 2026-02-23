Размер шрифта
В аэропорту Сочи отменили и задержали более ста рейсов из-за угроз БПЛА

SHOT: более 100 авиарейсов задержали или отменили в Сочи из-за угроз атак дронов
Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

Более ста авиарейсов были задержаны или отменены в Краснодарском крае на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Наибольшие сложности возникли в аэропорту Сочи, где задержаны 33 рейса на прибытие и 28 на отправку, причем некоторые пассажиры ждут вылета уже по 15 часов, а из-за нехватки мест в здании аэровокзала взрослые и дети вынуждены сидеть и спать прямо на полу.

Среди направлений, по которым произошли сбои в расписании, — Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Хургада и другие города. Полностью отменены 10 рейсов, а несколько самолетов пришлось перенаправить на запасные аэродромы.

Немногим лучше ситуация в Краснодаре, где задерживаются 33 рейса и отменены еще пять.

Причиной массовых сбоев в работе авиаузлов стала неоднократно объявлявшаяся в течение дня на Кубани воздушная опасность из-за угрозы атаки украинских дронов. В частности, аэропорт Сочи уже четыре раза закрывали на прием и выпуск воздушных судов.

Жители региона в соцсетях сообщали о звуках сирен в Крымском, Сочинском и других районах.

Ранее из-за угрозы БПЛА временно закрывались все московские аэропорты.
 
