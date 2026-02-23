Размер шрифта
Дмитриев раскритиковал Стармера

Дмитриев: британцы заслуживают лучших лидеров, чем Эндрю и Стармер
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Жители Великобритании заслуживают лучших лидеров, чем брат короля Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и премьер-министр страны Кир Стармер. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Британцы заслуживают лучшего, чем принц Эндрю и Стармер», — написал он.

Дмитриев также заявил, что размещенная в Лувре фотография экс-принца Эндрю знаменует собой «конец британской короны».

23 февраля сообщалось, что активисты повесили в Лувре фото брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора после его задержания.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточнялось, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-жена Эндрю обратилась в самую дорогую в мире клинику на фоне скандала с Эпштейном.
 
