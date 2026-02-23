В Абхазии упал и взорвался беспилотник

Беспилотник упал в Гагрском районе Абхазии. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс» в Telegram-канале.

«В районе первой смотровой площадки на горе Мамзышха в Гагрском районе произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стало падение беспилотного летательного аппарата», — говорится в публикации.

Как сообщил источник, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Службы государственной безопасности, МВД и МЧС. В ходе осмотра территории специалисты обнаружили обломки, которые, предварительно, принадлежат БПЛА.

Уточняется, что в настоящее время оперативная группа МЧС приступила к изъятию фрагментов аппарата. Обломки направят на экспертизу для установления типа беспилотника, его происхождения и целей полета.

Информации о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало, отметили в агентстве.

21 февраля украинский беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, повредив транспортное средство и перепугав пассажиров. Отмечалось, что в результате падения дрона у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.

Ранее российские военные за сутки уничтожили более 500 БПЛА ВСУ.