Американские аппараты ИВЛ поступят в центр имени Пирогова в Москве

В четверг, 21 мая, в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова в Москве поступят аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Отмечается, что данные аппараты были изготовлены компанией Vyaire Medical, находящейся в штате Калифорнии.

»[Они] передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве», — сказал дипломат.

Он также отметил, что первые 50 аппаратов уже находятся в пути и прибудут в Россию 21 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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