Онколог прокомментировал предположения о росте смертности от рака

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев прокомментировал опасения специалистов о резком росте смертности от рака в России осенью. Об этом пишет Ura.ru.

Он подтвердил, что из-за снижения доступности медицинской помощи в связи с коронавирусом, с процедурами планового характера действительно имеются некоторые трудности.

Специалист пояснил, что если пациент находится в условной онкологической ремиссии, то небольшой сдвиг его обследований не несет угрозы. Однако если необходима онкологическая помощь в связи с наличием заболевания, то ее откладывать нельзя.

Пылев также добавил, что если присутствует подозрение на наличие онкологического заболевания и имеются жалобы, то откладывать поход к врачу не стоит.

До этого медики заявили, что приостановка оказания плановой помощи в связи с пандемией коронавируса приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а к осени может вызвать рост числа тяжелых онкологических больных.