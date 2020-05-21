Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница подмосковной Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына из-за его болезни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка СК России по Московской области.
«Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что на допросе обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
По ее словам, сын болел, и она «не могла смотреть на его мучения», поэтому решила убить ребенка.
В ближайшее время для обвиняемой выберут наказание, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что отец девятимесячного ребенка нашел его задушенным в детской кроватке. Матери в этот момент в квартире не было.
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