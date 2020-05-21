Жительница Подмосковья призналась в убийстве девятимесячного сына

Жительница подмосковной Коломны призналась в убийстве 9-месячного сына из-за его болезни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области 24-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве девятимесячного сына», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что на допросе обвиняемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

По ее словам, сын болел, и она «не могла смотреть на его мучения», поэтому решила убить ребенка.

В ближайшее время для обвиняемой выберут наказание, следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что отец девятимесячного ребенка нашел его задушенным в детской кроватке. Матери в этот момент в квартире не было.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье мужчина нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке