В России проведено свыше 7,8 млн тестов на COVID-19

В России с начала пандемии коронавируса проведено свыше 7,8 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 277 тысяч человек.

За минувшие сутки в стране проведено 262 тысячи тестов на выявление вируса.

По состоянию на 20 мая в России выявлено 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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