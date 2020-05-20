В Чили число заражений коронавирусом превысило 50 тысяч

В Чили число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 4038, достигнув 53 617, пишет минздрав страны.

В стране с начала пандемии выздоровели 22 504, умерли 544 пациента.

18 марта Чили закрыла границы и ввела режим чрезвычайного положения. В стране запрещены массовые мероприятия, в некоторых городах действует карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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