Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Сообщение о разборках между гражданами поступило в полицию в 17.04 мск по адресу Южнопортовая, 22.
Один из участников конфликта выстрелил в трех оппонентов, предположительно, из травматического пистолета и скрылся.
С ранеными работают медики, характер травм уточняется.
Ведется розыск стрелявшего.
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