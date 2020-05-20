Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Сообщение о разборках между гражданами поступило в полицию в 17.04 мск по адресу Южнопортовая, 22.

Один из участников конфликта выстрелил в трех оппонентов, предположительно, из травматического пистолета и скрылся.

С ранеными работают медики, характер травм уточняется.

Ведется розыск стрелявшего.

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