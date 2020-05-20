В России за сутки выявлено 8764 новых случая коронавируса
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В России за сутки выявлено 8764 новых случая коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба.
Количество выздоровевших за сутки составило 9 262, умерли 135 человек.
Число зараженных в России достигло 308 705. Всего скончались 2 972 человека. Выздоровели 85 392.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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