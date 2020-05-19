Более 18 тысяч россиян вернулись на родину вывозными рейсами

Более 18 тысяч граждан России вернулись на родину вывозными рейсами из иностранных государств за полтора месяца, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

За полтора месяца было осуществлено более 100 вывозных рейсов для россиян, отметил Шадаев. Он добавил, что на данных рейсах удалось обеспечить высокую загрузку самолетов в 75%.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

— Минкомсвязь предупреждает об ужесточении проверок пассажиров вывозных рейсов

— В России оценили сроки восстановления объема авиаперевозок