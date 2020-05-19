На площади в Венеции неизвестные установили бетонный пенис
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Неизвестные ночью установили бетонный пенис на площади Святого Марка в Венеции. Соответствующие снимки появились на странице «Венеция — это не Диснейленд» в Instagram.
С утра 19 мая полицейские пытались избавиться от белой инсталляции, но не смогли. «Бригада попыталась немедленно убрать, но безрезультатно, поскольку он сделан из бетона», — отмечается в подписи к фотографии.
В настоящее время пока неизвестно, был ли убран пенис с венецианской площади.
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