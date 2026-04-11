Хинштейн рассказал о состоянии вернувшихся из плена курян

Хинштейн: вернувшиеся из плена жители получат квалифицированную медпомощь
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

У нескольких вернувшихся из украинского плена жителей Курской области есть проблемы со здоровьем, одна из женщин — незрячая. Все люди получат квалифицированную медпомощь, сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Александр Хинштейн.

«Среди курян — пять женщин и двое мужчин, самому взрослому из них — 91 год. Все они из Суджанского района. По приезде в Курск врачи обязательно осмотрят каждого повторно. У нескольких есть проблемы со здоровьем, одна женщина незрячая. Все, кто нуждаются в квалифицированной медпомощи, ее обязательно получат», — написал он.

Губернатор также рассказал, что уже завтра людей встретят и определят в пункт временного размещения. Освобожденным также пообещали помочь вещами и оформить все положенные выплаты.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что курянам уже оказывают необходимую медицинскую помощь при поддержке Белоруссии. Омбудсмен отметила, что люди непросто перенесли дорогу.

Ранее Москалькова назвала решение Путина о перемирии шагом милосердия.

 
