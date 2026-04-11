Житель Ленобласти расправился с котом на глазах у 4-летнего сына

Mash: в Ленобласти мужчина расправился с котом на глазах у 4-летнего сына

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина расправился с котом на глазах у 4-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«По версии следствия, 42-летний мужчина в продуктовом магазине взял кота, вынес на улицу и расправился с животным, после чего вернулся и бросил тело в продавца», — сказано в посте.

По данным канала, у мужчины уже была судимость — следствие просит заключить его под стражу на два месяца.

В конце марта этого года в Сургуте на мусорке нашли окровавленного кота, а против его бывшей хозяйки возбудили уголовное дело. Местные жители обнаружили кота во дворе дома на улице Ленина 18 марта и обратились за помощью ветеринарам. Животному, получившему травмы головы и множество ушибов, дали кличку «Виктор». Специалисты констатировали признаки целенаправленного насилия, а не последствия случайной травмы. Состояние кота удалось стабилизировать. Хозяйкой животного оказалась местная жительница 1971 года рождения. В ее отношении завели уголовное дело.

Ранее в Новосибирской области мужчина дважды выстрелил в собаку на глазах у детей.