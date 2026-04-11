Обветшавший особняк Меладзе в Подмосковье снова выставили на продажу

Особняк Валерия Меладзе в элитном подмосковном поселке вновь выставили на продажу. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, дом площадью 620 «квадратов» и участок в 23 сотки в элитном «Миллениум парке» новая владелица приобрела в подарок дочери, однако та вскоре отказалась от него, так как ей стало неудобно добираться до поселка.

Кроме того, выяснилось, что дом, который был продан за 345 млн рублей, нуждается в ремонте. Теперь же особняк пустует, ему ищут нового хозяина.

Трехэтажный особняк, расположенный в поселке неподалеку от города Истра, Меладзе купил в 2016 году. Певец жил там с супругой Альбиной Джанабаевой шесть лет.

В настоящее время Меладзе проживает в Испании. В марте его заметили его в аэропорту Шереметьево — исполнитель вылетал в Азербайджан.

Меладзе выступает на заграничных площадках. Стало известно, что в этом году он даст как минимум 10 концертов для русскоговорящей публики на турецких курортах.

Ранее ресторан дочери Меладзе в России закрылся с убытками в 30 млн рублей.