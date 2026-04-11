89-летняя женщина совершила спуск по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара

В Пекине 89-летняя женщина спустилась на шесть этажей вниз по стене 27-этажного жилого дома, чтобы спастись от пожара. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел 1 апреля. В тот день женщина оказалась заперта в квартире на 26-м этаже и не смогла позвать на помощь, когда начался пожар. Тогда пенсионерка вылезла в окно и стала спускаться, цепляясь за решетки кондиционеров. Уборщица и охранник услышали ее слабые крики и вызвали спасателей.

Отважная китаянка продолжила спускаться, пока не остановилась на 21-м этаже, на высоте около 50 метров. Пожарные прикрепили к пожилой женщине страховочный трос и перерезали часть ограждений, чтобы она могла передохнуть. Ей также дали воды и куртку. Через 20 минут бабушку удалось затащить в квартиру. Она выглядела изможденной, но серьезно не пострадала и сейчас восстанавливается.

