Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Спорт

Тренеру «Балтики» Талалаеву сделали операцию и вырезали 20 сантиметров кишечника

Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев перенес плановую операцию, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что специалисту вырезали 20 сантиметров кишечника. В последнее время Талалаев сидел на диете, мало ел, периодически принимал антибиотики.

Талалаеву сделали биопсию, чтобы исключить рак. Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже выписали из реанимации в обычную палату.

24 марта Талалаев заявил, что не испытывает уважения к швейцарскому специалисту Фабио Челестини, работающему в ЦСКА.

Так наставник балтийцев ответил на вопрос о возможном рукопожатии с тренером столичной команды после конфликта, случившегося в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста.

Ранее Андрей Аршавин одним словом оценил поведение Андрея Талалаева.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
