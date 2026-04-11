Тренеру «Балтики» Талалаеву сделали операцию и вырезали 20 сантиметров кишечника

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев перенес плановую операцию, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что специалисту вырезали 20 сантиметров кишечника. В последнее время Талалаев сидел на диете, мало ел, периодически принимал антибиотики.

Талалаеву сделали биопсию, чтобы исключить рак. Официальный диагноз: дивертикулит. Талалаева уже выписали из реанимации в обычную палату.

24 марта Талалаев заявил, что не испытывает уважения к швейцарскому специалисту Фабио Челестини, работающему в ЦСКА.

Так наставник балтийцев ответил на вопрос о возможном рукопожатии с тренером столичной команды после конфликта, случившегося в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Инцидент произошел, когда в концовке матча 21-го тура чемпионата России Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста.

