В России из-за ситуации с COVID-19 приостановлена вакцинация

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что из-за пандемии коронавируса в России приостановлена вакцинация в рамках национального календаря прививок, передает РИА «Новости».

Гриднев пояснил, что в настоящее время из-за пандемии идет серьезная нагрузка на иммунитет. В связи с этим , прививочный календарь на период эпидемии было решено приостановить, поскольку все прививки воздействуют на иммунную систему человека.

«Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — отметил замглавы Минздрава.

Он добавил, что главным компонентом профилактики коронавируса станет вакцина, которая сейчас разрабатывается.

По последним данным, в России выявлено 299 941 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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