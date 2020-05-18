Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд из-за условий в СИЗО

Осужденные по делу о совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов подали в суд на УФСИН по городу и области из-за условий содержания в СИЗО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Азимов, которого осудили на 28 лет, заявил, что ему не разрешали общаться с его супругой и отцом. Он также утверждает, что в СИЗО есть цензура, которая не позволяет пропускать многие его письма «по надуманным причинам». Кроме того, Азимов рассказал, что ему долго не разрешали совершать телефонные звонки и он жил в камере с неработающей вытяжкой с 9 людьми, из которых большинство курит. Азимов называет такое содержание «пыткой» и требует выплатить ему компенсацию в размере 238 тыс. рублей.

«Еще один иск поступил и от Мухамадюсупа Эрматова», — сказано в сообщении пресс-службы.

3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек.

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