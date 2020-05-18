В Москве ожидается штормовой ветер, способный вырывать деревья с корнем

Синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с.

Штормовой ветер прогнозируется в столичном регионе до 19.00 мск. По шкале Бофорта этот ветер считается штормовым. Он с легкостью может вырывать деревья из земли.

Как уточнил «Интерфаксу» заммэра города Петр Бирюков, в столице приняты все необходимые меры по защите зданий, рекламных конструкций и объектов транспорта и торговли.

В свою очередь, в МЧС порекомендовали гражданам не находиться под деревьями, избегать шатких конструкций и обходить рекламные щиты.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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