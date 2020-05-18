Очаг коронавируса выявлен в детской больнице в ХМАО

В Нижневартовской окружной детской больнице был зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инну Кудрявцеву.

По ее сведениям, в медицинском учреждении выявили уже три случая заражения коронавирусом. Как уточнили в департаменте здравоохранения Югры, обнаруженный очаг — новый.

«Мы с ним пока разбираемся», — добавили в департаменте.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 1 252 случая заражения инфекцией, выздоровели 396 пациентов, а скончались девять человек.

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