В Красноярске прохожие вытащили из Енисея тонувшую девочку

В Красноярске прохожие спасли девочку, которая тонула в Енисее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию города.

Происшествие произошло 17 мая в Свердловском районе Красноярска.

«По предварительным данным, девочка с подругой гуляла по берегу Енисея и полезла в воду», — рассказали в полиции.

Когда ребенок начал тонуть, это увидели прохожие, спасли и вызвали полицию. Девочку передачи медикам.

Уточняется, что ребенок проживает в благополучной семье.

По информации местных СМИ, девочку из воды вытащили трое молодых людей. Они в течение 15 минут приводили в чувство пострадавшую, делая ей искусственное дыхание и массаж грудной клетки.