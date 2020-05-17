В США туриста арестовали за фотографию с пляжа

На Гавайях полиция арестовала туриста из Нью-Йорка за фото с пляжа в Instagram, пишет CNN.

Отмечается, что на Гавайях действует правило, согласно которому все приехавшие должны самоизолироваться на две недели. 23-летний турист проигнорировал правило и отправился на пляж, используя общественный транспорт.

На Гавайях коронавирусом заразились 638, умери 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.