Губернатор Нью-Йорка в прямом эфире сдал анализ на коронавирус

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сдал анализ на COVID-19 в ходе пресс-конференции, чтобы продемонстрировать согражданам, что эта процедура проходит быстро и безболезненно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после процедуры нос Куомо на некоторое время покраснел, но затем приобрел прежний цвет.

Губернатор напомнил, что на сегодняшний день в штате есть 700 мест, где можно сдать анализы на коронавирус. Это может сделать любой человек, который полагает, что у него есть симптомы COVID-19, а также те, кто контактировал с больным коронавирусом.

Он добавил, что чем больше анализов будет сдано, тем лучше будет для безопасности общества.

По последним данным, в США зарегистрировано 1 467 884 случая заражения коронавирусом, жертвами стали 88 754 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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