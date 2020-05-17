В России представили модели распространения COVID-19

В России смоделированы две прогнозные версии по заболеваемости коронавирусом в регионах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Одну из моделей создала компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence. Согласно ей, на максимальные показатели заболеваемости COVID-19 уже вышли некоторые регионы, которые входят в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также несколько дальневосточных регионов. По реалистичному сценарию, в Москве пиковое значение ежедневного прироста новых случаев было достигнуто 6 мая. По пессимистичному прогнозу, данный пик произойдет 26 мая, когда возможно выявление 6,2 тыс. новых случаев за сутки.

Вторую модель сделали в проектном офисе по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ). Согласно данной модели, пик заболеваемости по России прошел 8-9 мая.

По последним данным, в России выявлено 281 752 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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