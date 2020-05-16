Число выявленных случаев коронавируса в Петербурге превысило 10 тысяч

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге превысило отметку в 10 тыс., передает оперативный штаб.

Суточный прирост составил 525, при этом выздоровели еще 104 пациента и шестеро скончались. Таким образом, всего вылечились свыше 2,1 тыс. человек и 80 — умерли.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Петербург продлил ограничения по коронавирусу до 31 мая

— В 48 регионах число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу

— В России выявили еще 9 200 случаев коронавирусной инфекции