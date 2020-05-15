Трамп: США работают над созданием вакцины от коронавируса вместе с Индией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты работают над созданием вакцины от коронавируса вместе со специалистами из Индии. Он намерен отправить в республику новую партию аппаратов ИВЛ, передает РИА «Новости».

«Я не без гордости могу объявить, что Соединенные Штаты пожертвуют аппараты искусственной вентиляции легких нашим друзьям в Индии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины», — сказал Трамп.

Он добавил, что руководство двух стран намерено «вместе победить невидимого врага», а также, что Штаты поддерживают премьер-министра Индии Нарендру Моди в связи с распространением коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: американские ученые работают над вакциной от коронавируса с 11 января

— Трамп заявил, что «очень разочарован» в Китае

— Трамп заявил о потере двух близких друзей из-за коронавируса