Трамп заявил, что коронавирус можно было остановить на территории КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемию коронавируса необходимо было остановить еще на территории Китая, прежде чем она распространилась по всему миру, передает «Интерфакс».

«Он пришел из Китая — он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир <...> Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута», — сказал президент.

Трамп заявил, что инфекция уже зафиксирована на территории 186 стран, а также что граждане США обязательно получат доступ к вакцине, даже если она появится в другой стране.

В настоящее время в США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, погибли более 87 тыс. человек.

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