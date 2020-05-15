Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
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Массовый сход и беспорядки происходят у московского оптового рынка «Фуд Сити», сообщает телеканал «360».
По имеющейся информации, участниками митинга являются продавцы, арендующие торговые площади на рынке. Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
На видеозаписях происходящего видно, что на месте работают сотрудники полиции, однако участники массового сбора продолжают протестовать.
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