В Госдуму внесут законопроект о порядке дистанционного обучения

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Минпросвещения и Минобрнауки по установлению порядка применения дистанционного обучения. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что законопроект предполагает изменения в 16 статье закона «Об образовании в Российской Федерации».

Документ разработан, чтобы уточнить полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования «по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

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