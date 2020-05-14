В Канаде число случаев коронавируса превысило 72 тысячи

В Канаде за сутки число заражений увеличилось на тысячу, превысив 72 тысячи, пишет минздрав страны.

Отмечается, что скончались пять тысяч, выздоровели 35 тысяч пациентов. В Канаде было проведено два миллиона тестов на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами коронавируса в Британии стали более 33,5 тысяч человек

— Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19

— Разработанный в РФ тест на выявление антител к SARS-CoV-2 назвали одним из лучших в мире