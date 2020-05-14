В Москве в четверг ожидается до +15°С

В Москве в четверг, 14 мая, ожидается до +15°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +13 до +15°C. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +4...+6°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер изменит направление на северо-западное, западное, его скорость сохранится.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, ночью – 744.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.