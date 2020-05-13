Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. Об этом Песков рассказал в интервью »Коммерсантъ».

«Да. В этой болезни главное — не пропустить», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него пневмония.

Песков также отметил, что вирус очень кровожаден и непредсказуем.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дмитрий Песков заразился COVID-19