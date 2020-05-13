Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония на фоне коронавируса. Об этом Песков рассказал в интервью »Коммерсантъ».
«Да. В этой болезни главное — не пропустить», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли у него пневмония.
Песков также отметил, что вирус очень кровожаден и непредсказуем.
В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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