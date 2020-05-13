В Турции за сутки выявили 1,6 тысячи случаев коронавируса

В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1,6 тысячи, превысив 143 тысячи, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

Отмечается, что в стране умерли 3 952 и выздоровели 101 715 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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