Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки против коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на спикера парламента Вячеслава Володина.

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — пояснил Володин, отвечая на вопрос о значках на пиджаках у некоторых депутатов.

В России выявлено 242 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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