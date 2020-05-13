Вузам России предложили провести онлайн-выпускные

Министр образования и науки России Валерий Фальков выступил с предложением провести онлайн-выпускные в вузах. Об этом сообщает ТАСС.

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