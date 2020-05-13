Премьер Армении заявил о возможном резком ухудшении ситуации с COVID-19

В Армении растет число случаев коронавирусной инфекции из-за несоблюдения гражданами режима самоизоляции, ситуация в стране может резко ухудшиться. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Никол Пашинян, видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Он отметил, что после того, как правительство решило постепенно ослаблять экономические ограничения, на улицах Еревана стало больше людей, при этом они не соблюдают социальную дистанцию.

«Если так будет продолжаться, у нас резко ухудшится ситуация и мы просто будем вынуждены опять выбрать путь ограничений», — подчеркнул Пашинян.

По данным Минздрава Армении, по состоянию на 13 мая в стране 3 718 человек заболели COVID-19, скончались 48.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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