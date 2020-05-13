Некоторым жителям Петербурга предоставят выплаты для покупки медицинских масок

Власти Санкт-Петербурга финансово помогут некоторым категориям граждан, чтобы они смогли приобрести маски и перчатки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию губернатора.

Выплаты в размере 800 рублей планируется предоставить пенсионерам, многодетным семьям, семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами, а также малообеспеченным семьям с детьми. При этом выплата в многодетных семьях предусмотрена на каждого ребенка.

В администрации уточнили, что всего денежную помощь для покупки масок и перчаток получат свыше 1,8 млн граждан.

На сегодняшний день в городе выявили коронавирусную инфекцию у более 8 тыс. человек, выздоровели 1 784 человека, скончались — 58.

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