В ВОЗ назвали Америку центром пандемии COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/528/12929528/upload-1920px-Flag_of_WHO-pic905-895x505-26357.jpg">

Северная и Южная Америки стали центром пандемии нового коронавируса, такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, количество случаев COVID-19 в указанных регионах с каждым днем растет.

«Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», — сказала Харрис.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом — 1 347 936. Скончались от инфекции 80 684 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США от коронавируса скончались больше 80 тысяч человек