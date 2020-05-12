В ВОЗ назвали Америку центром пандемии COVID-19
Северная и Южная Америки стали центром пандемии нового коронавируса, такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, количество случаев COVID-19 в указанных регионах с каждым днем растет.
«Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», — сказала Харрис.
По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время США находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом — 1 347 936. Скончались от инфекции 80 684 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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