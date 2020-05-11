Полиция задержала организаторов массовой вечеринки на парковке в Подмосковье

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Полицейские задержали несколько жителей Подмосковья, подозреваемых в организации массового нарушения режима самоизоляции на парковке у торгового центра в Солнечногорске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«10 мая в 23.00 в дежурную часть УМВД России по городскому округу Солнечногорск поступило сообщение о нарушении тишины возле одного из торговых центров на Ленинградском шоссе», — рассказала она.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили на парковке ТЦ большое количество молодых людей, которые сразу разбежались.

Полицейским удалось задержать и доставить в отдел полиции организаторов массового скопления людей — местных жителей 1999 и 2000 годов рождения, а также участников мероприятия.

После проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Ранее в СМИ появилась информация, что на парковке торгового центра в Солнечногорске местные жители устроили автомобильную вечеринку на 150 человек.

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