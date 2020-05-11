В Италии за сутки выявлено рекордно низкое число случаев заражения COVID-19

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За сутки в Италии выявлено рекордно низкое число новых случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, положительный результат анализов на COVID-19 получили 744 человека. Общее число выявленных заражений выросло до 219 814 граждан.

Кроме того, жертвами коронавирусной инфекции стали еще 179 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 30 739 умерших.

При этом зафиксировано сокращение числа пациентов, которые находятся на интенсивной терапии, до 999 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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