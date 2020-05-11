ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/13075507/AP_20126661610687-pic905-895x505-25756.jpg">

Представитель Еврокомиссии заявил, что странам-членам Евросоюза стоит готовиться к возможному приходу второй волны распространения COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Он добавил, что государствам необходимо сделать все, чтобы быть готовыми к такому развитию событий.

Уточняется, что соответствующие выводы сделаны после очередной оценки рисков. Данная процедура проводится регулярно Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Представитель подчеркнул, что новые волны могут возникнуть даже при должном контроле текущих.

Согласно последним данным, в мире выявлено свыше 4 млн. случаев CОVID-19. При этом около 300 тыс. человек скончались, 1,5 млн. выздоровели.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 11 656 случаев заражения коронавирусом

— Число жертв COVID-19 в мире превысило 282 тысячи