ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне COVID-19
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Представитель Еврокомиссии заявил, что странам-членам Евросоюза стоит готовиться к возможному приходу второй волны распространения COVID-19. Об этом пишет ТАСС.
Он добавил, что государствам необходимо сделать все, чтобы быть готовыми к такому развитию событий.
Уточняется, что соответствующие выводы сделаны после очередной оценки рисков. Данная процедура проводится регулярно Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.
Представитель подчеркнул, что новые волны могут возникнуть даже при должном контроле текущих.
Согласно последним данным, в мире выявлено свыше 4 млн. случаев CОVID-19. При этом около 300 тыс. человек скончались, 1,5 млн. выздоровели.
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