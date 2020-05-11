Число случаев COVID-19 достигло в Грузии 638

В Грузии число случаев коронавирусной инфекции достигло 638, передает РИА «Новости».

Всего от болезни вылечились 317 человек.

10 пациентов погибли.

В настоящее время на карантине находятся 4876 человек, под медицинским наблюдением — 444. Всего в страну доставлены из-за границы три грузинских гражданина.

В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 06.00 (с 20.00 до 05.00 мск).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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