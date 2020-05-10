Джонсон: ситуация улучшилась достаточно, чтобы ослабить карантин

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшилась достаточно, чтобы ослабить карантин, пишет ТАСС.

Джонсон отметил, что полностью отменять карантин пока рано, но частичное снятие мер начнется с 13 мая. Премьер пояснил, что Великобритания может перейти с четвертого уровня опасности на третий (пятый означает, что национальное здравоохранение не справляется с ситуацией, первый — отсутствие угрозы).

«В период карантина мы находились на четвертом уровне, и, спасибо вашему самопожертвованию, в настоящее время мы находимся в состоянии, в котором начнем движение к третьему уровню», — сказал Джонсон.

В Великобритании коронавирусом заразились почти 220 тысяч, скончались около 32 тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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