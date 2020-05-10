В Петербурге пассажир автобуса получил ранение, заступившись за кондуктора

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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужичину, который ударил ножом пассажира, заступившегося за кондуктора в автобусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Так, в автобусе на проспекте Просвещения один из пассажиров отказался оплатить проезд, из-за чего начался конфликт с кондуктором. Очевидец вступился за кондуктора, после чего злоумышленник ударил его складным ножом в шею. Пассажиры обезоружили нападавшего и вызвали полицию.

Пострадавший был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».