В Приморье зафиксировано почти 50 новых случаев заражения коронавирусом

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Приморские медики за последние 24 часа зафиксировали 48 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 856 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительство региона.

«Сорок восемь случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек», - сообщили власти Приморья.

Всего с начала пандемии в Приморье от коронавируса погибли 10 человек, вылечились 188 больных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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