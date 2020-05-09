Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей странице в «Вконтакте».

Глава города назвал 9 мая самым дорогим праздником, «в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат».

«В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага», — написал Собянин.

Мэр также пожелал ветеранам здоровья и обещал, что власти Москвы сделают все возможное для защиты и здоровья горожан во время пандемии.

«И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага», — подчеркнул градоначальник.

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