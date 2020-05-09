Собянин поздравил ветеранов с Днем Победы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал на своей странице в «Вконтакте».

Глава города назвал 9 мая самым дорогим праздником, «в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат».

«В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага», — написал Собянин.

Мэр также пожелал ветеранам здоровья и обещал, что власти Москвы сделают все возможное для защиты и здоровья горожан во время пандемии.

«И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага», — подчеркнул градоначальник.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы